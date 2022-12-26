Burkina Faso’da yolcu otobüsünün geçişi sırasında mayın patladı! Ölüler var
Burkina Faso’da bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında mayının patlaması sonucu 10 yolcunun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Burkina Faso’da bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında mayının patlaması sonucu 10 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Doğu Bölgesi Valisi Albay Hubert Yameogo, yaptığı açıklamada, Fada N' Gourma şehrine bağlı Bougui köyü yakınlarında bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola döşenen mayının patladığını belirtti.
Yameogo, patlamada 10 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 5 yolcunun yaralandığını kaydetti.
Bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Yameogo, saldırıyı kimin düzenlediğiyle ilgili bilgi paylaşmadı.
Yararılar tedavi altına alınırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.