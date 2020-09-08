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Aktüel Burkina Faso'da yarım milyondan fazla çocuk yetersiz besleniyor
Aktüel

Burkina Faso'da yarım milyondan fazla çocuk yetersiz besleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:43:49 -
Burkina Faso'da yarım milyondan fazla çocuk yetersiz besleniyor

DAKAR (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Burkina Faso'da 5 yaş altı 535 bin 500 çocuğun yetersiz beslendiğini açıkladı.

UNICEF, Burkina Faso'da çocuk beslenmesine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda görüşlerine yer verilen UNICEF'in Burkina Faso Temsilci Yardımcısı James Mugaju, güvenlik sorunu, geçim kaynaklarının azalması ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanmasının, çocukların beslenme durumunu kötüleştirdiğini kaydetti.

Mugaju, halihazırda ülkede 56 can alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da temel ihtiyaçların karşılanması konusunda ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Güvenlik, gıda ve sağlık krizinde en ağır bedeli çocukların ödediğine dikkati çeken Mugaju, 156 bin 500'ü ciddi olmak üzere 5 yaş altı 535 bin 500 çocuğun akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

Rapora göre, Sahel bölgesindeki Gorom-Gorom'da 5 yaş altı çocukların yüzde 18,4'ü, Barsalohgo'da da yüzde 16,1'i yetersiz besleniyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ise yüzde 15 yetersiz beslenme acil durum eşiği olarak kabul ediliyor.

UNICEF'e göre, yetersiz beslenen çocuklarda ölüm oranı, yeterli beslenen akranlarına göre 9 kat daha yüksek seyrediyor.

Yaklaşık 3,3 milyon çocuğun kronik gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğu ülkede, yaklaşık 1 milyon kişi de güvenlik nedeniyle ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.



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