  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa alev alev: Yangın kontrol altına alınamıyor!
Tehlikeli o hastalık bu kez Almanya’da diplomatları vurdu!
Meteorolojiden uyarı
DSÖ'den 'sahte aşı' uyarısı! Tespit edildi
Dünya Burkina Faso'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Burkina Faso'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 23:05:00 -
Burkina Faso'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi yaşamını yitirdi, en az 19 kişi yaralandı.

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, asker ve gönüllü sivil savunma personelini taşıyan bir konvoyun Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde terör saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda 30 sivil, 14 güvenlik gücü ve güvenlik güçlerine yardım eden 3 gönüllünün hayatını kaybettiği belirtildi.

En az 19 kişinin yaralandığı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin 58 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DAEŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten beri Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay