  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Burkina Faso'da saldırı! 50 kişi öldü
Dünya

Burkina Faso'da saldırı! 50 kişi öldü

Burkina Faso’nun Kompienga eyaletinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 50 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 11:48:00 -
Burkina Faso'da saldırı! 50 kişi öldü

Bölge Valisi Hubert Yameogo, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin 25 Mayıs’ta Kompienga eyaletinin Madjoari mevkinde sivillere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Yameogo, ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Yameogo, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aynı bölgede 14 Mayıs’ta terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 14 sivil hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar, 600'ü güvenlik gücü olmak üzere, 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay