Burkina Faso'da korkunç sivil katliamı!
Batı Afrika'da Rusya tarafından desteklenen askeri cunta yönetimlerinden Burkina Faso, yeni bir katliam gerçekleştirdi.
Batı Afrika'da Rusya tarafından desteklenen askeri cunta yönetimlerinden Burkina Faso, yeni bir katliam gerçekleştirdi.
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Burkina Faso'da Rusya destekli cunta yönetimi yeni bir katliam gerçekleştirdi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı 3 Haziran günü ülkenin kuzeybatısında meydana geldi.
Dedougou bölgesi yakınlarındaki Kolondar yerleşimindeki sivilleri hedef alan saldırıda onlarca kişi katledildi.
Saldırıda öldürülenler arasında çok sayıda çocuğun, kadının ve yaşlının bulunduğu ifade edildi.
Katledilen sivillerin görüntüleri sosyal medyada servis edildi.
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Mali ve Burkina Faso'da 10 yıldan uzun süredir devam eden çatışmalarda ordu güçleri ilk olarak Fransa, daha sonra ise Rusya'nın desteğiyle çok sayıda sivil katliamına imza attı.
Bu katliamlarda şimdiye dek binlerce sivil hayatını kaybetmiş durumda.
Burkina Faso cuntasının kısa bir süre önce gerçekleştirdiği bir başka katliamda 220'den fazla sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı.