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Dünya Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 30'u sivil 47 kişi öldü
Dünya

Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 30'u sivil 47 kişi öldü

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi ölürken, 19 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 23:50:00 -
Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda 30'u sivil 47 kişi öldü

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, asker ve gönüllü sivil savunma personelini taşıyan bir konvoyun Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırıda ölenlerin 30'unun sivil olduğu bildirildi. Saldırı sonrası kolluk kuvvetleri tarafından 58 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

 

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