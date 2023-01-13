Burkina Faso'da camiye saldırı! İmam dahil 9 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Sahel bölgesinde yer alan Falagountou ilçesindeki bir camiye akşam namazı sırasında saldırı düzenledi.

Saldırıda imam dahil 9 kişi hayatını kaybetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DAEŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.