Burkina Faso'da bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Boungou bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının polis konvoyunun geçişi sırasında patladığı, 4 polis ve 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin doğusunda Ağustos ayından bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.