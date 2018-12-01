Burkina Faso'da bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'nun doğusunda düzenlenen bombalı saldırıda 4'ü polis biri sivil 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.01 Aralık 2018 Cumartesi 23:57
Burkina Faso Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Boungou bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının polis konvoyunun geçişi sırasında patladığı, 4 polis ve 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkenin doğusunda Ağustos ayından bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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