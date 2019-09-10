Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 6 ölü Soum kentinde 100 kişilik terörist grubun, pusu kurarak gerçekleştirdiği saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi- Başkent Vagadugu'da, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ülkelerinin liderleri, 14 Eylül'de güvenlik konularını ele almak için olağanüstü toplanacak

DAKAR (AA) - Terörist saldırıların giderek artığı Burkina Faso'da, teröristlerin pusu kurarak gerçekleştirdiği saldırıda, 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Infowakat haber sitesine göre, ülkenin kuzeyindeki Soum kentinin Inata yerleşim birimine 10 kilometre mesafede, pusuda bekleyen 100 kişilik silahlı terörist grup, Djibo kentinden tedarik görevi için dönen askerlere saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 asker yaşamını yitirdi. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların cezasız kalmayacağını ifade etti. - Ülke olağanüstü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Kuzeyde terörist saldırıların arttığı bu dönemde Burkina Faso, Afrikalı liderlerin katılacağı ve güvenlik konularının ele alınacağı olağanüstü bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent Vagadugu'da, 14 Eylül'de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin liderleri, olağanüstü toplanarak, güvenlik konuları üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla "terörle mücadelede öncelikli eylem planı"nı belirleyecek. - Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal uygulanıyor Öte yandan önceki gün ülkenin merkez bölgesinde düzenlenen 3 ayrı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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