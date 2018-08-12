Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin farkında! 'Okullar devredilmeli'

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar, Burkina Faso'nun FETÖ tehlikesinin farkında olduğunu belirterek, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devrinin gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

Büyükelçi Arar, Burkina Faso'nun yerel dillerdeki anlamı olan "ilkeli insanlar" tanımlamasına uygun bir ülke olduğunu söyledi.

Burkina Faso halkının barışsever olduğunu, aynı aile içerisinde değişik kültür ve dinlerin olabildiğini ancak bunun toplum nezdinde hiçbir sorun teşkil etmediğini belirten Büyükelçi Arar, şunları anlattı:

"Bu durum burada yerleşik olmayan ama yakın coğrafyalarda faaliyet gösteren birtakım radikal örgütlerin hoşuna gitmediği için son zamanlarda buraya da sirayet etmeye, terör saldırılarında bulunmaya başladılar. Saldırıların amacı, buradaki barışçıl-sosyal ortamı ortadan kaldırmaya yönelik gibi geliyor bana. Burkina Faso devleti bununla mücadele etmeye çalışıyor. Tabii bu tek başına yapabileceği bir şey olmadığı için de Sahraaltı diğer komşularıyla birlikte hareket etmeye çalışıyor."

Ülkede büyük ekonomik sıkıntılar yaşandığını, yöneticilerin bunu aşmaya yönelik çeşitli planlamalar hazırladığını anlatan Arar, devletin hazırlanan planlamaları uygulamaya çalıştığını dile getirdi. Arar, ekonomik ve yapısal reformlardan kısa vadede getiri beklemenin yanlış olacağını, halkın da bu durumu sabırsızlıkla karşıladığını kaydetti.

'İŞLETME YOKSUNLUKLARI VAR'

Burkina Faso'nun kendi potansiyelini yansıtamadığını aktaran Arar, şöyle devam etti:

"Kongo'da da 32 yıl önce görev yapmıştım, orada da büyük potansiyel vardı. Hiç ekmeseniz dahi tabiat size yiyecek bir şeyler sunuyor ama insanlar bunu bilmiyordu. Kötü besleniyor, açlık çekiyor ama karpuzla top oynuyorlar. Burada o tür aşırı ekstrem manzaralarla karşılaşmadım fakat maden ve tarım ürünleri açısından fakir bir ülke değil. Ancak işletme yoksunlukları var. Madenini kendi işletemiyor, pamuğunu kendi işleyemiyor. Dolayısıyla yabanca sermayeye muhtaçlar. O zaman da küçük bir vergi karşılığında gelire razı olmak zorunda kalıyor."

Türkiye ile Burkina Faso arasındaki diplomatik ilişkilerin istenilen seviyede olduğunu vurgulayan Arar, bir Türk şirketinin ülke tarımına yön verecek büyük bir yatırım için çalıştığını, projenin hayata geçmesiyle birlikte ilk etapta 12 bin kişinin pamuk işleme fabrikasında istihdam edileceğini, böylelikle Burkina Faso'nun kendi pamuğunu işleyebileceğini ifade etti.

Büyükelçi Arar, Türkiye'nin Afrika ülkelerine sömürge anlayışından uzak, samimiyet eksenli yaklaştığını vurgulayarak, "Türkiye'nin Afrika genelinde olduğu gibi Burkina Faso'da da 'Ben ne alabilirsem alayım gerisi beni alakadar etmez.' şeklinde bir politikası yok. Biz 'kazan kazan' prensibi üzerinden hareket ediyoruz. Hiçbir devlet ya da iş adamı kayba uğramak için gelmez ama 'Tek kazanan biz olalım, ne alabilirsek alalım.' şeklinde stratejimiz yok." diye konuştu.

Türk iş insanlarını yatırım yapmak için Burkina Faso'ya davet eden Arar, iki ülke arasında terörle mücadele kapsamında askeri iş birliğinin yakın zamanda başlayacağına işaret etti.

'FETÖ, YERLEŞTİĞİ ÜLKELER İÇİN BÜYÜK TEHDİT'

FETÖ'nün Burkina Faso'da yaklaşık bin kontenjanlık iki okulunun bulunduğuna değinen Arar, şunları söyledi:

"Vagadugu'daki okulda ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 600'e yakın öğrencileri var. Bir de Bobo-Dioulasso ekonomik başkent... Burada da 300 öğrenciyi kapsayan bir kız okulları mevcut. Malum olaylardan sonra bu okulların Maarif Vakfı'na devri gündeme geldi. Ben de göreve başladıktan sonra Maarif Vakfı'nın bir an önce buraya temsilci göndermesini istedim. Çünkü Burkina Faso Dışişleri Bakanı, 'Daimi temsilci bulunursa devir-teslim işlerini velilere daha iyi anlatabiliriz.' dedi. Veliler de 'Okulu kapatacaksınız ama benim çocuğum ne olacak?' diyor. Dolayısıyla Maarif Vakfı'ndan mutlaka bir temsilcinin gelip burada süratle işe başlaması, projeyi tanıtması gerekiyordu. Vakıf önceki gün ülkeye temsilcisini gönderdi. Dolayısıyla bir aşama daha katedildi."

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Burkina Faso'daki FETÖ mensupları sayısında da azalma yaşandığını ifade ederek, Burkina Faso yetkililerine bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğu konusunda detaylı bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.

Burkina Faso yetkililerinin FETÖ konusunda durumun ciddiyetinin farkında olduğunu, okulların devri konusunda da olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarına vurgu yapan Arar, şunları kaydetti:

"FETÖ, yerleştiği ülkeler için büyük bir tehdit. Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin farkında. Bunu artık herkes kabul ediyor. Burada da 2016 yılı öncesindeki hükümet nezdinde büyük bir etki kurdukları kesin. Fakat 2015 sonunda Türkiye'de nasıl yaptılarsa burada da bir darbe girişimi yaşandı ve başarısız oldu. Yöneticilerin bir kısmı yurt dışına kaçtı. O zaman ki yöneticileri sürelerini uzatmak için yaptılar bu darbeyi. Dolayısıyla o hükümet devrilip yerine bugünkü hükümet gelince FETÖ'nün etkisinde de ciddi bir azalma oldu. Yeni hükümetle çok daha yakın ilişkiler kurduk. Resmi devlet kuruluşu olarak eski yönetime nazaran yeni yönetimle ilişkilerimiz çok daha iyi."