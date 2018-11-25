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Burka yasağına savaş açtı

Avrupa’da İslam karşıtı kararlar artarken, sağduyulu bir belediye başkanı buna karşı çıktı. Femke Halsema, Amsterdam’da burka yasağını uygulamayacağını açıkladı.

25 Kasım 2018 Pazar 14:46
Burka yasağına savaş açtı

Hollanda’da Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, ülkede onaylanan burka yasağını başkentte uygulamayı düşünmediğini söyledi. “Gençlik ve Güvenlik” konulu bir program sonrası AT5 televizyonuna konuşan Halsema, burka yasağını uygulamayı düşünmediğini belirterek, “Bunun bizim kentimize hiç yakışmadığını ve bir kadın burkalı olduğu için onu tramvaydan çıkarmanın Amsterdam’a ait bir uygulama olmadığını düşünüyorum” dedi.

"Ben yasağı uygulamayı düşünmüyorum”

Halsema, sorunun ölçüsüne bakıldığında burka yasağı yasasının büyük ve ağır olduğunu ifade ederek, “Aslında yasaları uygulamamız lazım fakat yasa ve yönetmelikleri uygulamada hangisine öncelik verip vermeyeceğimize kendimiz karar verebiliyoruz. Ben yasağı uygulamayı düşünmüyorum” diye konuştu. Kentte kısıtlı sayıdaki zabıta ve polislerin sevkine bakıldığı zaman daha önemli konular olduğunu kaydeden Halsema, çok sayıda kişinin kendisiyle aynı fikirde olmayacağını sözlerine ekledi.

Hollanda Senatosu 5 ay önce, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:46
  1. Hollanda
  2. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema
  3. burka yasağı
  4. Hollanda Senatosu
  5. burka yasağı yasası

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