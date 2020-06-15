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Yerel

Burhaniye’de saksılı zeytin ağaçları ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, imara açılan zeytinliklerdeki ağaçları toplayan Yunus Göç, saksıya dikerek meraklılarına satmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:01:09 -
Burhaniye’de saksılı zeytin ağaçları ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, imara açılan zeytinliklerdeki ağaçları toplayan Yunus Göç, saksıya dikerek meraklılarına satmaya başladı. Zeytin ağaçlarının pek çok evin ve villanın bahçesini süslediğini anlatan Göç, zeytin ağaçlarının ziyan olmasına gönlünün razı olmadığını söyledi.


Burhaniye’de çiçek ve dış mekan süs bitkileri yetiştiren emekli banka müdürü Yunus Göç, değişik yerlerden sökülen yüzlerce zeytin ağacını da dev saksılara dikerek meraklılarına satmaya başladı. Saksılı zeytin ağaçlarının çok talep gördüğünü anlatan Yunus Göç, “İmara açılan alanlardan çıkarılan veya herhangi bir nedenle veya sökülen zeytin ağaçlarını getirip saksılara dikiyorum. Bunları bu şekilde de pazarlıyoruz. Bu ağaçlar bir çok evin, villanın veya otelin bahçesini süslüyor. Zeytin ağaçlarının ziyan olmasına gönlüm razı olmadı” dedi.

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