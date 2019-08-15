Burhaniye’de panayırda çocuklar eğlenceye doydu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar sonra ilk kez kurulan panayır büyük ilgi görürken, lunaparktaki salıncak ve gondollara binen çocuklarda eğlenceye doydu. Çok sayıda satıcının da yer aldığı panayırda vatandaşlar ucuz ürün almanın mutluluğunu yaşadı.

Burhaniye’de Karınca Deresi kenarında Hıdrellez parkında kurulan panayır büyük ilgi gördü. Bir hafta devam edecek olan panayırda, çok sayıda esnaf ürünlerini satarken, kurulan lunaparkta çocukların yanı sıra yetişkinlerin de ilgisi ile karşılaştı. Salıncaklar, gondol ve balerine binen yüzlerce vatandaş unutulmaz saatler yaşadı. Panayır gezen ve eğlenen vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti. Panayırı beğendiğini anlatan Şükran Önoğlu, “Uzun aradan sonra kurulan panayırda çok eğlendik. Çocuklarımız eğlendi. Birçok insan ucuz alışveriş yapma şansını yakaladı” dedi. Hasan Taha Özavcı da, “Çok eğlendim. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Cesur Demirhan ise, “Panayırda her şey var. Salıncaklara bindim. Çok mutlu oldum” dedi. Semiha Bayın da, “ Panayıra geldim. Arkadaşlarımla ve kardeşlerimle birlikte eğlendik. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz” dedi. İsmail Bayın ise, “Bende torunlarımla beraber geldim. Onları salıncaklara bindirdim.Eşim de gondola bindi. Panayır çok güzel. Devamını bekliyorum” dedi. Hıdrellez Parkı İşletmecisiEmin Bilir de, “ Yıllar sonra panayır kuruldu. İnsanlar panayırı çok sevdi. Panayır hareket geldi” dedi.