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Burhaniye’de Palyatif ve Yoğun Bakım Servisi çalışanlarına eğitim verildi

Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesi salonunda Palyatif ve Yoğun Bakım Servisi çalışanlarına eğitim verildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:09
Burhaniye’de Palyatif ve Yoğun Bakım Servisi çalışanlarına eğitim verildi

Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesi salonunda Palyatif ve Yoğun Bakım Servisi çalışanlarına eğitim verildi. Hacette Üniversitesinden Doç. Dr. Fatoş Korkmaz ile Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim toplantısına 60 personel katıldı.


Burhaniye Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitim toplantısına, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ilçe hastanelerinde ve belediye sağlık merkezlerinde görevli sağlık personeli katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başhekim Uz. Dr. Yalçın Vurupalmaz, hedeflerinin hizmet kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Konuşmacılara ve katılımcı personele teşekkür eden Başhekim Vuruppalmaz, bu tür faaliyetlerin devam edeceğiniaçıkladı. Eğitime katılan personeller de, konuşmacı Doç. Dr. Fatoş Kokmaz ve Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar’a teşekkür ederken, konuşmacı Korkmaz ve Akyar da Körfez bölgesinde eğitim vermekten mutlu olduklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:09
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