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Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde gece yarısı meydana gelen ot yangını yüzlerce mandalina ağacını kül etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:57
Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde gece yarısı meydana gelen ot yangını yüzlerce mandalina ağacını kül etti. Çevredeki evleri de tehdit eden yangın, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Şefliği ekiplerince söndürüldü.


Gece yarısı, mandalina bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede yayılırken, yüzlerce mandalina ve badem ağacıkül oldu. Yangına 4 itfaiye aracı ile 1 adet orman yangın söndürme aracımüdahale etti. Turistik Ören mahallesini duman altında bırakan yangın yörede korkuya neden olurken, ekiplerin başarılı çalışması ile 2 saatte söndürüldü. Yangın sırasında polis de çevrede önlem aldı. Mandalina bahçesi sahibi Eren Okay, itfaiye ekibine teşekkür ederken, zamanında müdahalenin,yangının daha fazla büyümesiniönlediğini söyledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 17 dekarlık mandalina bahçesi kül oldu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:57
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