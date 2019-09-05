Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere zarar verdi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere zarar verdi.

Saat 12.00 dolaylarında atış alanı karşısındaki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüdü. Makilik alandan zeytinliklere sıçrayan yangının büyümemesi için ekipler seferber oldu. Yangına bir helikopter ile 6 orman arozözü ve 6 itfaiye aracı müdahale ediyor. Yangında yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü.

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