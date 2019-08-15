Burhaniye’de iki arkadaşın sokak konseri ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, üniversiteye hazırlanan Buğra İsmail Aygül ve Altuğ Hancılar’ın Ören gezinti yolunda verdiği konser ilgi gördü. Sokak müzisyenliği yapan gençler, müzik yaparak harçlık kazandıklarını anlattı.

Burhaniye’de turizm sezonunun en yoğun günleriyaşanırken, 18 yaşındaki Buğra İsmail Aygül ile Altuğ Hancılar, Ören gezinti yolunda geceleri sokak müzisyenliği yapmaya başladı. Aygül ve Hancılar’ın gitar eşliğinde çalıp söyledikleri şarkılar ilgi gördü. Üniversiteye hazırlanan gençler, günlük harçlıklarını bu yoldan kazandıklarını söylediler. Burhaniye’de oturduğunu anlatan Buğra İsmail Aygül, “Bu yıl liseyi bitirdim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Gitar çalmayı babamdan öğrendim. Akşamları burada arkadaşımla çalıp söylüyoruz. Herkesin bir enstrüman çalmasını istiyorum. Burada hem eğleniyoruz, hem de harçlığımızı kazanıyoruz. Altuğ Hancılarda, “2 seneden beri burada sokak müzisyenliği yapıyoruz. Harçlığımızı buradan çıkarıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.