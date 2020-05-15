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Burhaniye’de berber ve kuaförlere zabıta denetimi

Korona virüsle mücadelede normalleşme süreciyle 11 Mayısta tekrar faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:37:09 -
Burhaniye’de berber ve kuaförlere zabıta denetimi

Korona virüsle mücadelede normalleşme süreciyle 11 Mayısta tekrar faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Burhaniye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallarla ilgili çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi Zabıta ekipleri, faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına dezenfekte ve ruhsat denetlemesi gerçekleştiriyor.


İşletmelerin, başta Covid virüsüyle ilgili kurallara uyup uymadığını denetleyen Zabıta ekipleri, işyeri sosyal mesafe kuralı, müşterilerin maske, çalışanların maske ve eldiven takma zorunluluğu, tek kullanımlık malzemelerle birlikte, açılış kapanış saatleri, içeride müşteri bekleme durumu gibi denetlemeleri gerçekleştirdi. Belediye Zabıta ekiplerince yapılan denetlemelerde işletmelerin genel anlamda hem hijyen hem de evraklarıyla ilgili herhangi bir soruna rastlanmadı. Korona virüsüyle ilgili Belediye olarak yaptıkları çalışmalarla halk sağlığını mümkün olan en üst seviyede tedbirlerle koruduklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarımız faaliyetlerine başlamadan bütün işletmelerimizi dezenfekte ederek olası yayılmayı önlemek için çalışmalar yaptık. Halk sağlığını çok önemsiyor ve bu zor zamanların en kısa sürede geride kalmasını temenni ederim” dedi.

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