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Burhanettin Uysal için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Gündem

Burhanettin Uysal için gıyabi cenaze namazı kılındı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneye hayatını kaybeden 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili ve Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:10:00 -
Burhanettin Uysal için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Uysal'ın kurucu rektörü olduğu Karabük Üniversitesi'nin kampüsünde yer alan camide ikindi namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazını, Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazına, Uysal'ın arkadaşları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonunda Burhanettin Uysal için dua edildi.

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