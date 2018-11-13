Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 143 hakim ve savcıyla ilgili mazeret kararnamesi yayımlandı. HSK’nın yeni atama kararnamesine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Kararname ile çoğunluğunu son dönemde kura ile atanan yeni hakim ve savcıların oluşturduğu 143 hakim ve savcının görev yeri "mazeret" nedeniyle değiştirildi. Hakimler ve Savcılar son kararnamesine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.

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