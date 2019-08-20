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Burhan Kuzu’dan sosyal medyayı sallayan Fenerbahçe paylaşımı! “Tezahürat beni onurlandırdı”

TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, AK Partili Burhan Kuzu, dünkü maçta Fenerbahçe tribünlerinde, “Burhan Kuzu oley” tezahüratı yapıldığını söyledi ve teşekkür etti.

20 Ağustos 2019 Salı 09:40
Burhan Kuzu’dan sosyal medyayı sallayan Fenerbahçe paylaşımı! “Tezahürat beni onurlandırdı”

 yeniakit.com.tr  Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla hayal kırıklığına neden olan Fenerbahçe, dün Gazişehir karşısında 5-0 galibiyet elde ederek sezona bomba gibi başladı. Maçın ardından sosyal medya kullanıcıları birçok paylaşım yaptı. O paylaşımların arasında, AK Partili Burhan Kuzu’nun tezahürat çıkışıysa ayrıca dikkat çekti. TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, 22. 23. 24. 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Fenerbahçe maçında kendisi için tezahürat yapıldığını söyleyerek teşekkür etti.

“Beni onurlandırdı”

Kuzu şunları yazdı:

Sezona 5-0’lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe’yi kutluyorum. Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı “Burhan Kuzu Oley” tezahüratı beni çok onurlandırdı, yürekten teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam.

İşte o paylaşım:

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:40
  1. Burhan Kuzu
  2. Fenerbahçe
  3. TEZAHÜRAT

YORUM YAZ

  • SüleymanSüleyman11 dk önce
    Koskoca anayasa profösörünün düştüğü hale bakın ya Yazık çok yazık
  • ihsanihsan53 dk önce
    spora siyaset girmemeli

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