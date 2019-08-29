Burhan Kuzu’dan Halk TV’ye sert tepki! ‘RTÜK gerekeni yapacaktır’ AK Parti'li Burhan Kuzu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan HDP'li üç belediye başkanının Halk TV'ye çıkarılmasını eleştirerek "RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsaade edilemez" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının görevden aldığı HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Halk TV'de Siyaset Kültürü programına katıldı. Twitter'dan açıklama yapan Burhan Kuzu, Halk TV'nin terör örgütü propagandası yaptığını öne sürerek, "CHP'nin yayın organı, yandaş kanal Halk TV bu akşam ekranına terör örgütünü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını çıkarmış. CHP, Kandil'den talimat almaya devam ediyor. RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsade edilemez" açıklamasında bulundu.

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