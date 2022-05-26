Burhan İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu'nun nişanlısı Burhan İvegin ne iş yapıyor?
Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin’le evlilik yolunda ilk adımı attı. Tuğba Şenoğlu'nun nişanlısı Burhan İvegin hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Burhan İvegin kimdir? Burhan İvegin nereli kaç yaşında? Burhan İvegin ne iş yapıyor? İşte Tuğba Şenoğlu’nu nişanlısı Burhan İvegin hayatı.
Vakıfbank ve Türkiye kadın milli voleybol takımında forma giyen Tuğba Şenoğlu, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Peki, Tuğba Şenoğlu'nun nişanlısı Burhan İvegin kimdir? Burhan İvegin ne iş yapıyor?
Burhan İvegin kimdir?
Antrenörlük kariyerinin 8.yılında olan Burhan İvegin,İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü & Beşiktaş Spor Kulübü'nde görev aldı.
Burhan İvegin, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübünde Asistan koçluk görevi yaptı.