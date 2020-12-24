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Ekonomi Burdur'dan Avrupa'ya kapı süsü ihracatı
Ekonomi

Burdur'dan Avrupa'ya kapı süsü ihracatı

Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökçe: - "Kapı süsleri, yurt dışında Noel süslemelerinde ve kabristanlarda kullanılıyor. Belde halkımız bu işten ciddi gelir elde ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:01:03 -
Burdur'dan Avrupa'ya kapı süsü ihracatı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde yöre kadınları tarafından odun dışı orman ürünlerinden yapılan kapı süsleri, Avrupa'nın birçok ülkesine satılıyor.

Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede 20 yıldır kapı süsü yapıldığını, bu işin yaklaşık 400 kişi için gelir kapısı olduğunu söyledi.

Bitkiyi erkeklerin dağdan getirdiğini, kadınların ise kapı süsüne dönüştürdüğünü belirten Gökçe, ihracatçı firmalar aracılığıyla kapı süslerinin yurt dışına pazarlandığını dile getirdi.

Hollanda, İsviçre, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye kapı süsü satıldığını ifade eden Gökçe, "Kapı süsleri, yurt dışında Noel süslemelerinde ve kabristanlarda kullanılıyor. Belde halkımız bu işten ciddi gelir elde ediyor. Beldede günlük 8-9 bin civarında kapı süsü üretiliyor. Firmalar ortalama bir süsü 4 liradan alıyor." diye konuştu.

Üretici Sevim Atik de kapı süsü veya çelenk denilen süs eşyalarını yaparak ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Süs eşyasını yaparken daha çok çam kozalağı ve orman meyveleri kullandıklarını ifade eden Atik, "Ağustosun başlarında başlıyoruz, aralık ayında bitiyoruz. Günlük 30 tane yapıyorum." dedi.

Üretici Fatma Ünal da kapı süsünün kendilerine önemli bir gelir kaynağı olduğunu, günlük 70-80 kapı süsü yapanlar olduğunu kaydetti.

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