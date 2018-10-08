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Burdur'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandığı öğrenildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 00:00
Burdur'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Isparta-Antalya karayolunun Çamlık Mahallesi'nde sürücüleri henüz bilinmeyen 59 FE 598 plakalı otomobil ile 07 AAC 749 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Ali, Ali Erdem, Hüseyin, Meryem ve Fatma Hayal Boz, Murat Doğru ile Emre Erdoğan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Hayal ve Meryem Boz ile Murat Doğru'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 00:00
  1. Isparta
  2. Antalya
  3. trafik kazası

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