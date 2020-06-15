  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burdur'da şüphelileri kovalarken düşerek başını taşa çarpan polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:58:16 -
Burdur'da şüphelileri kovalarken düşerek başını taşa çarpan polis yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motorlu Yunus ekiplerinde görevli polis memuru Selcan Akbaş (27), Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli iki çocuktan sorgulamak için kimlik istedi.

Şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından yaya olarak koşan Akbaş, kovalamaca sırasında düştü ve başını kaldırım taşına çarparak yaralandı..

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, tedavi altına alındı.

Akbaş'ın kafatasında hasar oluştuğundan hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kaçan A.U. (16) ve M.Y. (15) polis ekiplerince yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Amirliğine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı