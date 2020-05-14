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Aktüel

Burdur’da sokakta maske zorunluluğu getirildi

Burdur’da vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin dışında bulundukları bütün ortamlarda maske takmaları zorunlu hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:04:45 -
Burdur’da sokakta maske zorunluluğu getirildi

Burdur’da vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin dışında bulundukları bütün ortamlarda maske takmaları zorunlu hale getirildi.



Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda korona virüs salgınının yayılımının engellenmesi için vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin dışında bulundukları ortamlarda maske takmaları zorunlu hale getirildi. Kararda, "Bütün dış ortamlarda, cadde, sokak, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak kolluk birimleri tarafından yapılan denetimler arttırılacaktır. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri tarafından, randevu ile hizmet verilen bütün müşterilerin isim ve telefon bilgileri günlük olarak düzenli şekilde kayıt altına alınacak ve yapılacak denetimlerde hazır halde bulundurulacaktır" denildi.

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