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Yerel Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Yerel

Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 07:47:00 -
Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Ziya Gün idaresindeki motosiklet, Bülent Ecevit Bulvarı Süt Ofisi kavşağında M.A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren gencin yakınları hastane önünde toplandı.

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