0553 313 94 23

Burdur'da oğlunu aramaya giden kadının korkunç ölümü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, üvey babasıyla tartışıp evden çıkan oğlunu aramak için komşusunun tarlasına giden Cennet İlkan, yaban domuzları için kurulan tellere temas edince akıma kapılıp, yaşamını yitirdi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:09
Burdur'da oğlunu aramaya giden kadının korkunç ölümü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hasan İlkan (36) ve üvey oğlu Mustafa B. (13) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma üzerine evden ayrılan Mustafa B., geri dönmedi. Havanın kararması ve yağmurun başlaması üzerine Cennet İlkan, meraklanarak, önceki eşinden olan oğlu Mustafa B.'yi aramaya başladı. Bir süre oğlunu arayan Cennet İlkan, komşuları F.K.'ye ait mısır tarlasını da kontrol etmek istedi. İlkan, yaban domuzlarının tarlaya girmesini önlemek için çevresine takılan ve elektrik akımı verilen tellere temas etti.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN KAYIP ANONSU

Eşinin eve dönmemesi üzerine Hasan İlkan, cami hoparlöründen kayıp anonsu yaptırdı. Hasan İlkan ve köy sakinleri, anne- oğlu bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra, Cennet İlkan tarlanın önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cennet İlkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlkan'ın cansız bedeni otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evden kaçan Mustafa B. ise bir süre sonra döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:09
  1. Burdur
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    1. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    2. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    3. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    4. Özel çocuklara yoga kursu
    5. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    6. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    7. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    8. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    9. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    10. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    11. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    12. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    13. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    16. "Belediye işi şov işi değildir"
    17. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    18. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    19. İkinci el kitap satarak, sokak..
    20. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    21. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    22. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    23. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    24. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    25. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    26. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    27. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    28. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    29. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    30. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim