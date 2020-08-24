  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da motosiklet sürücüsü öğretmen kazada hayatını kaybetti
Aktüel

Burdur'da motosiklet sürücüsü öğretmen kazada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 21:48:37 -
Burdur'da motosiklet sürücüsü öğretmen kazada hayatını kaybetti

BURDUR (AA) - Burdur'da meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

S.Ü. idaresindeki 15 AAT 749 plakalı panelvan tipi hafif ticari araç, Fethiye-Burdur kara yolu adliye kavşağında Pelin Akyıldız (32) yönetimindeki 64 AAG 262 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akyıldız, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen Akyıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti
Dünya

Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti

Stratejist Erkan Trükten The Economist'in 'Sıradaki felaket' kapağında yer alan bir detayı gündeme getirdi.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı