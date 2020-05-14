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Aktüel

Burdur'da maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 20:27:22 -
Burdur'da maske takma zorunluluğu getirildi

BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararla, ev ve iş yerlerinin dışındaki tüm ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, cadde, sokak, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik kolluk birimlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde müşterilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin de kayıt altına alınmasına karar verildi.

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