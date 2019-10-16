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Burdur'da korkutan deprem

Burdur'un Bucak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
Burdur'da korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınları olan tespit ettiği deprem, saat 10.28'de meydana geldi.

Yerin 135.41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hissedildi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Kocaaliler köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
  1. Burdur'un Bucak ilçesi
  2. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi
  3. Kargı köyü
  4. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
  5. Kocaaliler köyü

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