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Aktüel Burdur'da kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Burdur'da kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:50:47 -
Burdur'da kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesinde kamyon ile panelvanın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Ali Erkılıç'ın kullandığı 15 HV 837 plakalı kamyon, Kayacık köyü mevkisinde Ruhi Onur yönetimindeki 15 HF 985 plakalı panelvanla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Erkılıç ve Onur ile panelvanda bulunan Önder Yavuz sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Onur, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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