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Aktüel

Burdur'da bir kadını darbettiği öne sürülen bekçi görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 00:10:12 -
Burdur'da bir kadını darbettiği öne sürülen bekçi görevden uzaklaştırıldı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan bekçinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kadına hakaret ve darp eyleminde bulunduğu gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan A.U hakkında idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Bekçi A.U'nun görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili idari tedbirlerin alındığı aktarıldı.


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