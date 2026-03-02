  • İSTANBUL
Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! 2.22 promille trafiği birbirine kattı
Yerel

Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! 2.22 promille trafiği birbirine kattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! 2.22 promille trafiği birbirine kattı

Burdur’da gece saatlerinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde tehlikeli hareketler sergileyerek ilerleyen bir otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli görülen 32 TC 858 plakalı aracı durduran ekipler, sürücü koltuğundaki B.Y.'nin ayakta durmakta güçlük çektiğini fark etti.

Burdur'da tehlikeli araç sürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince durdurulan araç sürücüsü 2.22 promil alkollü çıktı. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, gece saatlerinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri trafikte tehlikeli şekilde seyreden B.Y.'nin idaresindeki 32 TC 858 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü B.Y.'nin 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü. 

