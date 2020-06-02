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Aktüel

Burdur’da açılan kafeler boş kaldı

Burdur’da normalleşme sürecine girilmesiyle dün yeniden hizmet vermeye başlayan kafeler boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:18:47 -
Burdur’da açılan kafeler boş kaldı

Burdur’da normalleşme sürecine girilmesiyle dün yeniden hizmet vermeye başlayan kafeler boş kaldı.


Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yanı sıra sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan işletmeler, artık ’kontrollü normalleşme’ sürecine girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yaklaşık 2,5 ay önce geçici olarak kapatılan kafeler, dün temizlik ve dezenfekte işlemlerinin ardından kapılarını açtı. Kafelere maskesiz alınmayan müşterilerin ayrıca girişte hem ateşleri ölçülüyor hem de el dezenfektanı veriliyor. Burdur merkezdeki İstasyon Caddesi’nde dün sabah yeniden açılan kafeler sessizliğini korudu. Mekanlarda birçok masanın boş olduğu görüldü.

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