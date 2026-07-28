  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi! Veliler sonra “Vay biz duymadık” demesin! Okullarda bütün sistem değişti, kurallar baştan aşağı yenilendi 20’den fazla ülkenin tercihi Türk sistemi oldu! Savaş uçaklarına entegre etmek için sıraya girdiler 500 yıllık geçmişi var! Feke'deki su değirmeni zamana meydan okuyor AK Parti’den kritik “genel af” açıklaması! “Öcalan” detayı dikkat çekti Gazprom, ABD’yi işaret etti! Gaz fiyatlarını üç katına çıkardı Ağabeyi 'emekli korgeneral Erdoğan Karakuş dinlenmeli' demişti! Karakuş Mossad'ı işaret etti 2 bin metrede nefes kesen yolculuk! Uzungöl’ü gökyüzünden keşfetmenin bedeli 200 dolar Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Trump’ın çok konuşulacak projesi Türkiye’de birleşiyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar: WhatsApp’ta ekran görüntüsü alanlar hapse girebilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar: WhatsApp’ta ekran görüntüsü alanlar hapse girebilir

Yargıtay, akıllı telefon kullanıcılarının günlük hayatta sıkça başvurduğu özel mesajlaşma ekran görüntülerini üçüncü kişilerle paylaşanları hedef alan emsal niteliğinde sarsıcı bir karara imza attı. Gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilen bu eylem sonucunda, mesajları izinsiz olarak başkalarına gönderenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenebileceği duyuruldu. Hukukçular, delil veya kanıt amacıyla dahi olsa yapılan bu paylaşımların karşı tarafın şikayetiyle çok ağır hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda milyonlarca vatandaşı acilen uyardı.

#1
Foto - Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar: WhatsApp’ta ekran görüntüsü alanlar hapse girebilir

Yargıtay’ın verdiği dikkat çeken kararlara bir yenisi daha eklendi. Yargıtay WhatsApp mesajlaşmalarını üçüncü kişilerle paylaşanlarla ilgili emsal bir karar aldı. O kararla yazışmaların ekran görüntüsünü alıp başkalarına gönderenlere hapis cezası verilebilecek. Show TV'de yer alan habere göre, ekran görüntüsü alınan mesajların paylaşılması her durumda suç oluşturmasa da özel yazışmaların üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebiliyor.

#2
Foto - Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar: WhatsApp’ta ekran görüntüsü alanlar hapse girebilir

Kararda, bir kişinin kendisine gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alıp başka bir kişiye göndermesi durumunda hukuki sonuçlarla karşılaşabileceği belirtildi. Karara göre ekran görüntüsünün, mesaj sahibi tarafından öğrenilmesi ve dava açılması halinde paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

#3
Foto - Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar: WhatsApp’ta ekran görüntüsü alanlar hapse girebilir

WhatsApp yazışmalarının paylaşılması hakkında konuşan Avukat Kevser Yıldırım, bu durumun gizliliğin ihlali olarak değerlendirilebildiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Birden fazla kişinin ulaşabileceği ve erişimin mümkün olduğu bir alan olmadığına dikkat etmek lazım” dedi. Bazı vatandaşlar önemli gördükleri konuşmaların ekran görüntüsünü aldıklarını belirterek, gerektiğinde bu bilgileri başka kişilerle paylaşabildiklerini söyledi.

#4
Foto - Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar: WhatsApp’ta ekran görüntüsü alanlar hapse girebilir

Bir vatandaş, “Ekran görüntüsü önemli bir şeyse alırım. Tabii ki de bazen atmak için alıyorum. Kanıt oluşturması açısından” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise önemli bir mesajlaşmada karşı tarafın daha sonra mesajı silebileceğini düşünerek kanıt amacıyla ekran görüntüsü aldığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşı karşıya ka..
Otomobil baraja uçtu, sürücü son anda atladı
Yaşam

Otomobil baraja uçtu, sürücü son anda atladı

Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Babasultan Barajı’na uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulurken 5 metre derinl..
CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!
Gündem

CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

CHP'de çalkantılı süreç devam ederken Adana'dan parti yönetimini sarsacak bir istifa haberi geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP ..
Ankara'da skandal! CHP'li Büyükşehir'in iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkardı!
Gündem

Ankara'da skandal! CHP'li Büyükşehir'in iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yürüttüğü hatalı yol çalışması, Başkent'te yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. Yıllardır hiçbir sor..
Brezilya ve Arjantin arasında soğuk rüzgarlar! Yahudi sevici Milei kriz çıkardı
Dünya

Brezilya ve Arjantin arasında soğuk rüzgarlar! Yahudi sevici Milei kriz çıkardı

Brezilya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes’i ..
Yaptırımlar kaldırılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş
Gündem

Yaptırımlar kaldırılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuk yaptığını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23