Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar: WhatsApp’ta ekran görüntüsü alanlar hapse girebilir

Yargıtay, akıllı telefon kullanıcılarının günlük hayatta sıkça başvurduğu özel mesajlaşma ekran görüntülerini üçüncü kişilerle paylaşanları hedef alan emsal niteliğinde sarsıcı bir karara imza attı. Gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilen bu eylem sonucunda, mesajları izinsiz olarak başkalarına gönderenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenebileceği duyuruldu. Hukukçular, delil veya kanıt amacıyla dahi olsa yapılan bu paylaşımların karşı tarafın şikayetiyle çok ağır hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda milyonlarca vatandaşı acilen uyardı.