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Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

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Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Güne kahveyle başlayıp, gün boyu birkaç fincan içenler; şimdiye kadar bildiklerinizi unutun. Kahve tüketimiyle ilgili yapılan son çalışma bir hayli dikkat çekici. İşte, detaylar…

#1
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Sabah kahvesinden vazgeçemeyenler için dikkat çeken bir araştırma sonucu paylaşıldı. Amerikan Kalp Derneği’nin Circulation dergisinde yayımlanan bilimsel değerlendirmeye göre, çoğu yetişkin günde yaklaşık 400 miligrama kadar kafeini, yani 240 mililitrelik ölçüyle 5 kupaya kadar kahveyi güvenli şekilde tüketebiliyor.

#2
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Değerlendirmede öne çıkan nokta, kahvenin sade içilmesi oldu. Şeker, aromalı şurup, krema ve yüksek kalorili süt ürünleri kahvenin etkisini değiştirebiliyor.

#3
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Sade kahve tüketiminin; tip 2 diyabet, kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği ve bazı ritim bozuklukları açısından daha düşük riskle ilişkilendirildiği aktarıldı.

#4
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Araştırmada güvenli sınır çoğu yetişkin için verilse de kahvenin herkeste aynı etkiyi göstermediği vurgulandı. Yaş, kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar, genetik yapı ve vücudun kafeini ne kadar hızlı işlediği bu etkiyi değiştirebiliyor.

#5
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Bazı kişiler için makul olan miktar, başka birinde çarpıntı, huzursuzluk, kaygı ya da uyku bölünmesine yol açabiliyor. Bu nedenle kahve tüketiminde yalnızca genel rakama değil, vücudun verdiği tepkiye de bakmak gerekiyor.

#6
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Kafein denince yalnızca kahve düşünülmemeli. Çay, çikolata, gazlı içecekler ve enerji içecekleri de kafein kaynağı olabiliyor.

#7
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Özellikle enerji içecekleri ve enerji shotları, normal demlenmiş kahveye göre çok daha yoğun kafein içerebildiği için kalp üzerinde istenmeyen etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle yüksek kafeinli içeceklerde daha dikkatli olunması öneriliyor.

#8
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Kahvenin sağlıklı bir seçenek olup olmamasında içine eklenenler de belirleyici. Sade kahve düşük kalorili bir içecek olsa da fazla şeker, kremalı karışımlar ve aromalı şuruplar kahveyi kısa sürede yüksek kalorili bir içeceğe çevirebiliyor.

#9
Foto - Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber

Bu nedenle kahveden fayda bekleyenler için en doğru seçenek, mümkün olduğunca sade ve ölçülü tüketim olarak öne çıkıyor.

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