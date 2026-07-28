Tüm bildiklerinizi unutun! Kahveyi böyle içenlere iyi haber
Güne kahveyle başlayıp, gün boyu birkaç fincan içenler; şimdiye kadar bildiklerinizi unutun. Kahve tüketimiyle ilgili yapılan son çalışma bir hayli dikkat çekici. İşte, detaylar…
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Güne kahveyle başlayıp, gün boyu birkaç fincan içenler; şimdiye kadar bildiklerinizi unutun. Kahve tüketimiyle ilgili yapılan son çalışma bir hayli dikkat çekici. İşte, detaylar…
Sabah kahvesinden vazgeçemeyenler için dikkat çeken bir araştırma sonucu paylaşıldı. Amerikan Kalp Derneği’nin Circulation dergisinde yayımlanan bilimsel değerlendirmeye göre, çoğu yetişkin günde yaklaşık 400 miligrama kadar kafeini, yani 240 mililitrelik ölçüyle 5 kupaya kadar kahveyi güvenli şekilde tüketebiliyor.
Değerlendirmede öne çıkan nokta, kahvenin sade içilmesi oldu. Şeker, aromalı şurup, krema ve yüksek kalorili süt ürünleri kahvenin etkisini değiştirebiliyor.
Sade kahve tüketiminin; tip 2 diyabet, kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği ve bazı ritim bozuklukları açısından daha düşük riskle ilişkilendirildiği aktarıldı.
Araştırmada güvenli sınır çoğu yetişkin için verilse de kahvenin herkeste aynı etkiyi göstermediği vurgulandı. Yaş, kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar, genetik yapı ve vücudun kafeini ne kadar hızlı işlediği bu etkiyi değiştirebiliyor.
Bazı kişiler için makul olan miktar, başka birinde çarpıntı, huzursuzluk, kaygı ya da uyku bölünmesine yol açabiliyor. Bu nedenle kahve tüketiminde yalnızca genel rakama değil, vücudun verdiği tepkiye de bakmak gerekiyor.
Kafein denince yalnızca kahve düşünülmemeli. Çay, çikolata, gazlı içecekler ve enerji içecekleri de kafein kaynağı olabiliyor.
Özellikle enerji içecekleri ve enerji shotları, normal demlenmiş kahveye göre çok daha yoğun kafein içerebildiği için kalp üzerinde istenmeyen etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle yüksek kafeinli içeceklerde daha dikkatli olunması öneriliyor.
Kahvenin sağlıklı bir seçenek olup olmamasında içine eklenenler de belirleyici. Sade kahve düşük kalorili bir içecek olsa da fazla şeker, kremalı karışımlar ve aromalı şuruplar kahveyi kısa sürede yüksek kalorili bir içeceğe çevirebiliyor.
Bu nedenle kahveden fayda bekleyenler için en doğru seçenek, mümkün olduğunca sade ve ölçülü tüketim olarak öne çıkıyor.
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