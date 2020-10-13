  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Burdur'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:52:42 -
Burdur'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Çeltikçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzköy köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Öte yandan merkeze bağlı İğdeli ve Kayaaltı köylerinde de Kovid-19 vakalarının ve temaslılarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu iki köyde de 14 gün karantina uygulamasına karar verdi.

Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu
Teknoloji

72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 72 saat süre verdiği sosyal medya platformu Spotify, Türkiye'de ofis açmaya karar verdi.
Ermenistan rezilliklere doymuyor
Gündem

Ermenistan rezilliklere doymuyor

Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' iddialarına, Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle Hadrut merkezden yayınladı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay