Kar yağışının etkili olduğu illerde 3 Mart Perşembe günü eğitime ara verildi. Burdur’da da kar yağışı sebebiyle eğitime bir günlük ara verildi. Öğrenciler ise yarın yani 4 Mart’ta okulların olup olmadığını merak ediyor.

Burdur yarın 4 Mart Cuma okullar var mı Valilik açıklama!

Burdur Valiliği tarafından 4 Mart Cuma gününe ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Valilikten 3 Mart Perşembe günü için yapılan açıklamada ise “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.03.2022 Çarşamba günü saat 21.30’da Vali Ali ARSLANTAŞ başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. İlimiz genelinde 02.03.2022 tarihinden itibaren yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı İl genelinde 03.03.2022 tarihinde;

Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine,

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1(bir) gün ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete 1 (bir) gün ara verilmesine,

Burdur merkez ve ilçelerinde görevli ulaşımı zorlaştıran fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının (ebeveynlerinden birinin) 1(bir) gün idari izinli sayılmasına,

Yukarıda belirtilen hususun uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.