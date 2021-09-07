Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne sert tepki: İstiklal Şairimizin kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yoktur

Sebilürreşad Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğindeki değişiklikte “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramına yer verilmesine ve üniversite çatısı altında bu yönde araştırmalar yapılacak olmasını şaşkınlıkla izlediklerini belirtti ve sert tepki gösterdi.

Rektör Adem Korkmaz'a çağrıda bulunan Sebilürreşad Derneği, "O merkezdeki ifade ya düzeltilmeli yahut kapatılmalıdır. Cumhurbaşkanımızın askıya aldığı İstanbul Sözleşmesi, nasıl olur da adı Mehmet Akif Ersoy olan üniversitede yürürlükte kalabilir." ifadelerinde bulundu.

Sebilürreşad Derneği'nce yapılan yazılı açıklamada, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı, aile kültürümüzü yok etmek, milli ve manevi değerlerimizi bozmak için son yıllarda batı emperyalizmi tarafından empoze edilmeye çalışılan, LGBT gibi sapkın akımlara kapı aralayan bir kavramdır. Dedemiz Mehmet Akif Ersoy'un adını taşıyan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi idarecileri bu ismin ağırlığına yakışan tavrı göstermeliler” denildi.

“Devletimizin tavrı ortadayken…”

"Kadın ve Erkek eşitliği" yerine bu kavramın kasıtlı olarak kullanıldığını belirten Dernek Genel Başkanlığı “Cinsiyetin toplumsal bir tanımı yoktur. Kadın ve erkek tanımı dışında tanımlamalar yapmak sapkın zihniyetlere hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ve benzeri sinsi kavramlar nedeniyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ve devletimizin bu konudaki tavrı ortadayken, Mehmet Akif Ersoy’un adını taşıyan bir üniversitenin bu kavramlara sahip çıkması utançtır, daha da ötesi Mehmet Akif Ersoy’a yapılmış büyük bir bühtandır” ifadelerine yer verildi.

“İstiklal Şairimizin kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yoktur”

Açıklamada, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramını ortaya atanların, kadın ve erkeğin doğuştan değil, toplum içinde üstlendikleri role göre belirlendiği bir görüşü savunduklarını bu görüşün ise toplumun değerlerini ve en önemlisi aile kavramını ortadan kaldıracağını vurgulayarak şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına yakışanı yaparak bu araştırma ve uygulama merkezinin adını acilen değiştirmelidir, yahut kapatmalıdır. Ömrünü bu zihniyetle mücadeleye adamış İstiklal Şairimizin kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yoktur. Aile ocağına verdiği değeri ülkemizin İstiklal marşına nakşetmiş Akif'in sözlerini bu kararda imzası bulunan sayın Rektöre hatırlatmak isteriz.

İstiklal Marşımızda ifadesini bulan "en son ocak" bir yanıyla 'aile'ye atıf yapar. Türk aile yapısı ancak sağlam sosyal ve kültürel değerleriyle, İslam kimliğiyle varlığını asırlarca korumuş, beslemiş bir aile yapısıdır. Eğer bu "ocak" varlığını sürdürüyorsa "Korkma" diyor Akif. Ancak adını taşıyan Üniversite, bilim yuvası maalesef bu "ocak" kavramından çok uzak değerlerle beslenen bir kavram ve ifadeler üzerinden iş ve işlem yapmaya çalışıyor. Üzüntü vericidir. Bu yanlış "tanımlama" eğer bilinçli yapıldıysa ihanet derecesindedir. Eğer bilinçsizce yapıldıysa, iyi niyetli bu girişim derhal adını ve içeriğini düzeltmeli ve bunu da kamuoyuna ilan etmelidir. Beklentimiz budur."