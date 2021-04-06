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Eğitim Burdur liseleri taban puanı 2021 Burdur liseleri başarı sıralaması |Burdur liseleri kontenjanları
Eğitim

Burdur liseleri taban puanı 2021 Burdur liseleri başarı sıralaması |Burdur liseleri kontenjanları

Nisan ayına girmemiz birlikte liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Burdur liseleri taban puanı 2021, Burdur liseleri başarı sıralaması ve Burdur liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:50:00 -
Burdur liseleri taban puanı 2021 Burdur liseleri başarı sıralaması |Burdur liseleri kontenjanları

Burdur’da yeni dönemde liseye geçecek ortaokul son sınıf öğrencileri, hedefledikleri liselerin taban puanını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Liseler meslek gruplarına göre ayrıldığı için her lise için farklı taban puanı ve kontenjan bulunuyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Burdur liseleri taban puanı 2021, Burdur liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 Burdur’da bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Burdur liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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