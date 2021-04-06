Burdur liseleri taban puanı 2021 Burdur liseleri başarı sıralaması |Burdur liseleri kontenjanları

Nisan ayına girmemiz birlikte liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Burdur liseleri taban puanı 2021, Burdur liseleri başarı sıralaması ve Burdur liseleri kontenjanları nelerdir?