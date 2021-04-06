Burdur liseleri taban puanı 2021 Burdur liseleri başarı sıralaması |Burdur liseleri kontenjanları
Nisan ayına girmemiz birlikte liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Burdur liseleri taban puanı 2021, Burdur liseleri başarı sıralaması ve Burdur liseleri kontenjanları nelerdir?
Burdur’da yeni dönemde liseye geçecek ortaokul son sınıf öğrencileri, hedefledikleri liselerin taban puanını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Liseler meslek gruplarına göre ayrıldığı için her lise için farklı taban puanı ve kontenjan bulunuyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Burdur liseleri taban puanı 2021, Burdur liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Burdur’da bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?