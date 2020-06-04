Burdur Karamanlı TOKİ sonuçları | Burdur Merkez Kurna TOKİ isim listesi
Burdur TOKİ kura sonuçları | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri devam ediyor. Burdur TOKİ başvurusunda bulunanlar "Burdur TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Burdur TOKİ kura sonuçları" , "Burdur Karamanlı TOKİ sonuçları" , "Burdur Merkez Kurna TOKİ isim listesi" , "TOKİ Burdur kura çekimleri canlı izle" , "TOKİ Burdur ismi çıkmayanlar parasını ne zaman alacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
16 Aralık 2019’da başlayan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları 15 Ocak 2020’de tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimlerinin tarihleri merakla beklenmeye başladı. Kuralar Elazığ depremi sebebiyle şubat ayının son haftası çekilmeye başladı. Mart ayında ise bir süre koronavirüs salgını sebebiyle kuralara ara verildi. Kura çekimleri internet ortamında canlı yayınlanmaya başladı. Pek çok kişi Burdur TOKİ sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Burdur Karamanlı TOKİ sonuçları | Burdur Merkez Kurna TOKİ isim listesi
Burdur TOKİ kuralarının çekilip çekilmediği merak konusu. Burdur Karamanlı TOKİ kuraları 4 Haziran Perşembe saat 12.00'de başlayacak.
Burdur Merkez Kurna TOKİ kuralarının çekimi ise 4 Haziran Perşembe saat 14.00'te yapılacak.
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