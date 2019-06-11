Burdur Havacılık Kulübü üyeleri 5 bin fidan dikti Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Gençlik Spor Kulübü üyeleri, 5 bin fidan dikti.

Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Gençlik Spor Kulübü üyeleri, 5 bin fidan dikti.

Kulüp Başkanı Muhammed Ozan Erşen, “Burdur’da turizm adina havadan tanıtıma katkı sağlamaktayız. Amacımız sadece uçmak değil. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ülkemizin kıraç bölgelerinde ağaç dikmeyi düstur edinerek Tefenni Yaylaköy’de bin 500 karaçam, bin 500 selvi, 2 bin badem toplamda 5 bin ağaç diktik ve Burhavk Hatıra Ormanı oluşturduk. Bugün tabelamızı dikip açılışını yaptık" dedi.

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