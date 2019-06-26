Burası Türkiye! Termometreler 58 dereceyi gördü
Sıcak hava dalgası tüm yurtta etkili olurken, Şanlıurfa'da termometreler 58 dereceyi gösterdi.26 Haziran 2019 Çarşamba 16:30
Sıcak havalarla boğuşan Türkiye'de insanlar serinlemenin yollarını ararken, yılın yeni sıcaklık rekoruŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi.
Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti.
Meteoroloji uyardı
Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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