Burası Türkiye! Termometreler 58 dereceyi gördü Sıcak hava dalgası tüm yurtta etkili olurken, Şanlıurfa'da termometreler 58 dereceyi gösterdi.

Sıcak havalarla boğuşan Türkiye'de insanlar serinlemenin yollarını ararken, yılın yeni sıcaklık rekoruŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti. Meteoroloji uyardı Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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