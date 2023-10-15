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Yerel Burası Türkiye... Kar kalınlığı 30 santim
Yerel

Burası Türkiye... Kar kalınlığı 30 santim

Yeniakit Publisher
2023-10-15 15:50:00 -
Burası Türkiye... Kar kalınlığı 30 santim

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimi buldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan kar yüzleri güldürdü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 ile 3 bin 917 metre arasında etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimi bulurken bölgedeki yağış devam ediyor.

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