Burası Türkiye... Kar kalınlığı 30 santim
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimi buldu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan kar yüzleri güldürdü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 ile 3 bin 917 metre arasında etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimi bulurken bölgedeki yağış devam ediyor.
Yaşam
Meteoroloji'den Türkiye'de 10-11-12 Ekim tarihi için peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! Tatil planı yapmayın
Dünya
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün çağrısı: Maalesef yeni felaket kapıda! Küresel kriz raporu şaşırttı