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Gündem Burası Türkiye…. İstanbul Kadıköy’de camiye alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı
Gündem

Burası Türkiye…. İstanbul Kadıköy’de camiye alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı

Kadıköy'deki Faikpaşa Camii'ne alçak saldırıda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 23:20:00 - 2021-09-14 23:25:48
Burası Türkiye…. İstanbul Kadıköy’de camiye alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Faikpaşa Camiii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. 

Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faikpaşa Camii'nde meydana geldi..

 

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