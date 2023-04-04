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Dünya Burası Türkiye değil Almanya! Mülteci düşmanlarına kapak olsun
Dünya

Burası Türkiye değil Almanya! Mülteci düşmanlarına kapak olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-04 11:35:00 -
Burası Türkiye değil Almanya! Mülteci düşmanlarına kapak olsun

Almanya'ya 2015 yılında mülteci olarak gelen 29 yaşındaki Suriyeli Ryyan Alshebl, Stuttgard yakınlarındaki Ostelsheim kasabasında yapılan seçimleri kazanarak belediye başkanı oldu.

Almanya'ya 2015 yılında mülteci olarak gelen 29 yaşındaki Suriyeli Ryyan Alshebl, Stuttgard yakınlarındaki Ostelsheim kasabasında yapılan seçimleri kazanarak belediye başkanı oldu.

BELEDİYE SEÇİMLERİNİ KAZANDI

Alman Yeşiller Partisi üyesi olan 29 yaşındaki Suriyeli, Baden-Württemberg eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu küçük bir belediye olan Ostelsheim'da pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Diğer iki bağımsız adaya karşı oyların yüzde 55.4'ünü alan Alshebl, Ostelsheim köyünün "geniş görüşlülük ve kozmopolitlik açısından tüm Almanya için bir örnek teşkil ettiğini" söyledi.

Alshebl, seçim kampanyasında bölgedeki kamu hizmetlerine dijital erişimi önceliklerinden biri haline getirmişti.

SAVAŞ BAŞLADIKTAN SONRA ALMANYA'YA GELDİ

1994 yılında Suriye'nin güneybatısındaki As Suwayda kasabasında doğan ve bankacılık alanında lisans eğitimine başlayan Alshebl, savaşın patlak vermesi nedeniyle eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Almanya'ya gitmiş ve burada eğitimine devam etmiş.
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Bir ziraat mühendisinin oğlu olan Alshebl, kendi sitesinde günümüzde Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan Dürzi bir ailede büyüdüğünü ancak herhangi bir dine artık mensup olmadığını yazıyor.

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Yorumlar

ALİ

hakikat bizdede Hristiyanlar başa gelse, inanın kapağın büyüğü olur değil mi ama :)) ırkçılık nasıl...tabi Kazanın doğduğuna değil öldüğüne de inanancan?orası Hristiyan insanların yoğun yaşadığı memleket ..
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