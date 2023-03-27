Burası Müslümanların yaşadığı Türkiye! İstanbul Kadıköy'de şeriat tartışması
İstanbul Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajında 'şeriat' tartışması yaşandı.
İstanbul Kadıköy'deki bir sokak röportajında vatandaşlara kime oy verecekleri soruldu.
Röportaja katılan bir kişi, oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyledi.
Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen kişiye bir kadın ise ilginç bir çıkışla tepki gösterdi.
Röportajda yer alan kadın, "Yani oyunu şeriata mı vereceksin? Şeriat yok, burası Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO