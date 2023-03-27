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Gündem Burası Müslümanların yaşadığı Türkiye! İstanbul Kadıköy'de şeriat tartışması
Gündem

Burası Müslümanların yaşadığı Türkiye! İstanbul Kadıköy'de şeriat tartışması

Yeniakit Publisher
2023-03-27 20:32:00 - 2023-03-27 20:33:21

İstanbul Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajında 'şeriat' tartışması yaşandı.

İstanbul Kadıköy'deki bir sokak röportajında vatandaşlara kime oy verecekleri soruldu.

Röportaja katılan bir kişi, oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyledi.

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen kişiye bir kadın ise ilginç bir çıkışla tepki gösterdi.

Röportajda yer alan kadın, "Yani oyunu şeriata mı vereceksin? Şeriat yok, burası Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.
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