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Gündem Burası Meksika değil Türkiye! Evin bahçesine giren dev yılan dehşet saçtı, kapıdan dışarıya adım atamadılar
Gündem

Burası Meksika değil Türkiye! Evin bahçesine giren dev yılan dehşet saçtı, kapıdan dışarıya adım atamadılar

Yeniakit Publisher
2023-06-28 13:10:00 -
Burası Meksika değil Türkiye! Evin bahçesine giren dev yılan dehşet saçtı, kapıdan dışarıya adım atamadılar

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. Ülkemizde de sıklık görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Burası Meksika değil Türkiye! Evin bahçesine giren dev yılan dehşet saçtı. Kapıdan dışarıya bile adım atamadılar. Uzmanlar acil durum ilan etti. O ilimizde istila başladı!

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. Ülkemizde de sıklık görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Burası Meksika değil Türkiye! Evin bahçesine giren dev yılan dehşet saçtı. Kapıdan dışarıya bile adım atamadılar. Uzmanlar acil durum ilan etti. O ilimizde istila başladı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olabilmekte. Paylaşılan son görüntüler ise herkesin ağzını açık bıraktı. Burası Meksika değil Türkiye! Evin bahçesine giren dev yılan dehşet saçtı, kapıdan dışarıya adım atamadılar. Uzmanlar bölge halkını son dakika olarak uyardı. O ilimizde istila başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Adıyaman'dan gelen son görüntüler herkesi şoke etti. Dev yılan evin bahçesinde dehşet saçtı. Görünce tüyleriniz diken diken olacak.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar adeta topraktan fışkırmaya başladı. İstanbul, Elazığ ve Hakkari gibi illerimizden yılan vakaları görülürken son yılan haberi Adıyaman'dan geldi. Fatih Mahallesi Gazi caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesine yılan girdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yılanı fark eden ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar yardımı ile yılanı yakaladı. Yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.

Gelen görüntüler sonrası uzmanlar acil durum ilan etti. Havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakaların daha da artacağını belirten yetkililer, bölge halkını yılan vakalarına karşı dikkatli olun çağrısında bulundu.

 

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